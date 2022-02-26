В Грузии количество дебетовых карт в обращении незначительно выросло за год
В сказочном Баку меня поселили в номере под цифрой 1001… отсюда все и началось – интервью со всемирно известным исполнителем (ФОТО)
Настала пора вернуть "Евровидение" в Баку – победитель Эльдар Гасымов рассказал о сильных качествах представителя Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
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Случившееся в Ходжалы стало наиболее крупным и жестоким массовым кровопролитием за время первой войны в Карабахе - "Независимая газета"
Группа Исфара Сарабского выступила в Париже с концертом в память о жертвах Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Уход из жизни Алибабы Мамедова – большая, невосполнимая утрата для нашей культуры, для всего нашего народа (ФОТО)
Мировое сообщество должно приложить усилия, чтобы события, подобные Ходжалинской трагедии, не повторились в будущем - посольство Казахстана
Ходжалинские убийцы скоро предстанут перед судом – начальник отдела спецрасследований Военной прокуратуры (ВИДЕО)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие во всенародном шествии в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида (ФОТО/ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Светлая память всем невинным жертвам Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Армянский военный достал из кармана чайную ложку и сказал, что ею выкалывали глаза азербайджанцам - Реза Дегати (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)
Пространство Современного Искусства YARAT представило в ARTIM коллективную выставку Postponed (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выступил с важными глобальными инициативами, направленными на усиление международной солидарности против неравенства в связи с пандемией
Подписан Протокол 5-го заседания азербайджано-египетской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: На сегодняшний день 68 процентов совершеннолетнего населения в Азербайджане получили обе дозы вакцины
Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем инициативы, служащие обеспечению равной доступности вакцин COVID-19 для всех стран
Президент Ильхам Алиев: Такая глобальная чрезвычайная ситуация, как пандемия COVID-19, требует глобального подхода
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 30-летием Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Представлено выступление в видеоформате Президента Азербайджана, председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева на организованных председателем Генеральной Ассамблеи ООН тематических обсуждениях высокого уровня (ВИДЕО)