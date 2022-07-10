Германия и Россия лидируют по поставкам сыра и творога в Грузию

Импорт молочной продукции в Грузию с начала года вырос почти на треть — с января по май в страну было поставлено 1 650 тонн сыра и творога на 7,2 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Основные поставки идут из Германии, России, Турции, Нидерландов и Польши, сообщает бизнес-портал BM.ge со ссылкой на данные статистической службы.

Германия – 1,4 млн долларов, 296 тонн;

Россия — 1,1 млн долларов, 373 тонны;

Турция — 948 тысяч долларов, 258 тонн;

Нидерланды — 710 тысяч долларов, 137 тонн;

Польша — 605 тысяч долларов, 118 тонн.

Грузия тоже продавала сыр и творог: за границу были отправлены 61 тонна сыра и творога на 426 тысяч долларов.