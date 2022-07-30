ВВП Грузии демонстрирует рост

Восстановление экономики Грузии продолжается – реальный рост ВВП в июне 2022 года составил 7,2%, по сравнению с тем же периодом 2021 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

Средний показатель реального роста за второй квартал составил 7,2%, а за шесть месяцев составляет 10,5%.

По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.

Согласно информации "Сакстата", в июне 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост наблюдался почти во всех секторах. Значительный вклад в рост экономики страны внесли сферы транспорта и складирования, электроснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционированного воздуха, гостиниц и ресторанов, горнодобывающей промышленности.

Падение было зафиксировано в обрабатывающей промышленности, строительстве и сделках с недвижимостью.

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Европа очень удивлена двухзначной цифрой роста экономики страны.

"В результате нашей разумной национальной политики за первые 6 месяцев мы имеем двузначный экономический рост в 10,5%. Это большое исключение в современном мире. Я часто общаюсь с нашими европейцами, лидерами, друзьями и коллегами и они очень удивляются, как Грузии удалось добиться такого сильного экономического роста", - сказал Гарибашвили.

При этом он также среди достижений экономики страны назвал укрепление лари и развитие бизнеса.

"Как известно, лари продолжает укрепляться и это помогает создавать больше денег в экономике страны. Бизнес очень активен, создается много рабочих мест, тысячи рабочих мест, и мы будем максимально поддерживать эту тенденцию", - сказал Гарибашвили.

После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.