Национальных парков в Грузии в 2022 году стало на 120 тысяч гектаров больше

В 2022 году в Грузии было создано несколько новых охраняемых территорий общей площадью 120 тысяч гектаров. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Минприроды Отар Шамугия.

По его словам, на данном этапе охраняемые территории занимают 13% всей территории страны и власти работают над расширением этой площади.

"Мы работаем в направлении Гурия и Самегрело - Земо Сванети. Безусловно, важно создать на территориях соответствующую инфраструктуру экотуризма", – сказал Шамугия.

По его словам, власти работают над тем, чтобы как можно больше посетителей могли посетить охраняемые территории.

"Хочу отметить, что у нас есть хорошие результаты в этом направлении. В этом году у нас уже было более 880 000 посетителей, что намного больше, чем в прошлом году. Я думаю, что 2023 год будет еще более активным в этом плане", – сказал Шамугия.

В 2021 году в Грузии было 87 охраняемых территорий, расположенных на территории 800 тысяч гектаров, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея.

Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии.