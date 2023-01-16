Жители Грузии ежегодно экономят 200 млн лари на лекарствах – премьер

Население Грузии ежегодно экономит около 200 миллионов лари на медикаментах (порядка 74 миллионов долларов) после открытия турецкого фармацевтического рынка. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Для снижения цен на лекарства правительство Грузии открыло фармрынок Турции. С середины января прошлого года в Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже поступили медикаменты более 200 наименований, в результате цены на лекарства сократились до 80%.

"В начале прошлого года мы открыли фармацевтический рынок (Турции). После изменений цены на медикаменты снизились на 60-80%. После открытия турецкого фармацевтического рынка население Грузии ежегодно экономит около 200 миллионов лари", – подчеркнул Гарибашвили.

С 2023 года власти Грузии установили ценовой предел, выше которого в стране нельзя будет продавать те или иные медикаменты. На первом этапе новшество коснулось более 1,3 тысячи хронических и онкологических медикаментов. Перечень лекарств обнародован по этой ссылке.

В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства. План действий фармацевтической сферы минздрав Грузии разработан с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.