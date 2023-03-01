Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Очаг землетрясения находился в 62 км от Тбилиси - в городе Дманиси.

Сообщений о пострадавших и разрушениях нет. Толчки ощущались в некоторых районах Тбилиси.

Последний раз землетрясение в Грузии было зафиксировано 21 февраля в городе Озургети – магнитудой 3.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.