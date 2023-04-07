Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 4,1% ВВП

Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии за четвертый квартал 2022 года составил 540 миллионов долларов, что на 8,9% меньше показателей за октябрь-декабрь 2021 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в материалах Национального банка Грузии.

В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.

Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета в четвертом квартале составил 7,2% от квартального ВВП. В целом за 2022 год дефицит составил 4,1% к ВВП.

Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за четвертый квартал составило 1,8 миллиарда долларов, что на 65,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом экспорт товаров увеличился на 23,2% в годовом исчислении, а импорт увеличился на 40,1%.

Экспорт туристических услуг частично возобновился во втором квартале 2021 года. Эта положительная тенденция продолжилась и в следующих кварталах, достигнув 999,5 млн долларов в четвертом квартале 2022 года, что на 45,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Баланс доходов отрицательный и составляет 356,5 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда увеличилась на 85,3%, а отрицательный чистый инвестиционный доход увеличился на 25,4%.

Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 33,3% в годовом исчислении - до 948,2 миллиона долларов в четвертом квартале 2022 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период увеличились на 41,6% - до 873,2 млн долларов. В то же время чистые трансферты из государственного сектора сократились на 66,4%.

Чистые прямые иностранные инвестиции в четвертом квартале составили 218,6 млн долларов США (597,5 млн лари), что составляет 2,9 процента квартального ВВП.