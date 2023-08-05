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Число погибших в результате оползня в Грузии достигло 12

Грузия Материалы 5 августа 2023 14:13 (UTC +04:00)
Число погибших в результате оползня в Грузии достигло 12

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Найдено тело еще одного погибшего в результате схода оползня, произошедшего недалеко от курортной зоны Шови в Грузии.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщило министерство внутренних дел Грузии.

Было отмечено, что тем самым число погибших в результате стихийного бедствия достигло 12 человек. Продолжаются поиски не менее 25 человек.

Сегодня с утра к поискам подключились военные. Сообщается, что в общей сложности на территории работают около 400 спасателей.

Отметим, что оползень произошел в дневное время 3 августа в курортном районе Шови на западе Грузии.

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