Число погибших в результате оползня в Грузии достигло 12

БАКУ /Trend/ - Найдено тело еще одного погибшего в результате схода оползня, произошедшего недалеко от курортной зоны Шови в Грузии.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщило министерство внутренних дел Грузии.

Было отмечено, что тем самым число погибших в результате стихийного бедствия достигло 12 человек. Продолжаются поиски не менее 25 человек.

Сегодня с утра к поискам подключились военные. Сообщается, что в общей сложности на территории работают около 400 спасателей.

Отметим, что оползень произошел в дневное время 3 августа в курортном районе Шови на западе Грузии.