В Грузии открылся отель премиум-класса швейцарского бренда

БАКУ /Trend/ - Ведущая мировая гостиничная группа Accor объявила о запуске Swissôtel Tbilisi, первого отеля премиум-класса швейцарского бренда в Грузии и на Южном Кавказе, передает Trend.

Согласно информации, этот новый отель расположен в сердце Тбилиси, рядом с проспектом Руставели, всего в нескольких шагах от Сухого моста, в окружении основных достопримечательностей, театров, музеев, а также развлекательных и торговых зон.

Открытие Swissôtel Tbilisi увеличило портфолио Accor в Грузии до восьми отелей.