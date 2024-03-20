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В Грузии открылся отель премиум-класса швейцарского бренда

Грузия Материалы 20 марта 2024 09:01 (UTC +04:00)
В Грузии открылся отель премиум-класса швейцарского бренда

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Ведущая мировая гостиничная группа Accor объявила о запуске Swissôtel Tbilisi, первого отеля премиум-класса швейцарского бренда в Грузии и на Южном Кавказе, передает Trend.

Согласно информации, этот новый отель расположен в сердце Тбилиси, рядом с проспектом Руставели, всего в нескольких шагах от Сухого моста, в окружении основных достопримечательностей, театров, музеев, а также развлекательных и торговых зон.

Открытие Swissôtel Tbilisi увеличило портфолио Accor в Грузии до восьми отелей.

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