В Тбилиси построят новый международный аэропорт

БАКУ /Trend/ - Власти Грузии приняли решение построить новый аэропорт в Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании Кабинета министров, передает Trend.

"На недавнем заседании Экономического совета было принято важное решение о реализации нового мегапроекта. Согласно этому решению, в Тбилиси будет построен новый международный аэропорт", - сообщил глава грузинского кабинета.

Политик подчеркнул, что ожидается увеличение потока туристов в стране, и поэтому инфраструктура должна соответствующим образом развиваться.

Кобахидзе отметил, что в настоящее время пропускная способность Тбилисского аэропорта составляет до 4,5 миллиона пассажиров в год.

Премьер-министр пояснил, что правительство рассматривало два варианта проекта: расширение существующего аэропорта и строительство нового в Вазиани (пригород Тбилиси).

"Стоимость расширения составила примерно 900 миллионов долларов. Строительство нового аэропорта обойдется приблизительно в 1,26 миллиарда долларов.

Расширение позволило бы увеличить пассажиропоток до максимум 15 миллионов пассажиров, но не давало перспективы на дальнейшее развитие. Строительство нового аэропорта предоставляет возможность увеличить количество пассажиров до 19 миллионов с перспективой дальнейшего роста", - отметил глава правительства.

Принимая все факторы во внимание, правительство приняло решение о строительстве нового аэропорта, подчеркнул политик.

"Проектирование и тендерные процедуры будут завершены в следующем году", - добавил премьер-министр.