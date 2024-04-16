Внешнеторговый оборот Грузии уменьшился на 6,5%

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2024 года внешнеторговый оборот Грузии сократился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend.

Данные, опубликованные Национальной службой статистики (Сакстати), указывают на следующие показатели:

- Общий оборот составил $4 миллиарда 699.4 миллиона, что на 6,5% меньше, чем в 1 квартале прошлого года.

- Экспорт (включая реэкспорт) составил $1 миллиард 325.7 миллиона (- 9,3%).

- Импорт составил $3 миллиарда 373.6 миллиона (- 5,3%).

- Торговый баланс остался отрицательным и составил 43,6% от оборота, что равняется $2 миллиардам 47.9 миллиона.