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Премьер-министр Грузии поздравил азербайджанцев с праздником Новруз

Грузия Материалы 21 марта 2025 16:31 (UTC +04:00)
Премьер-министр Грузии поздравил азербайджанцев с праздником Новруз
Фото: Азертадж

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил наших азербайджанских соотечественников и азербайджанцев мира с Новруз байрамы.

Как сообщает Trend, обратившись к гражданам Азербайджана, премьер-министр пожелал им мира и процветания.

"Праздник Новруз – это праздник обновления и добра. Мы гордимся многовековым сосуществованием и дружественными отношениями, которые объединяют христиан, мусульман, грузин и азербайджанцев. Это поистине вызывающие гордость отношения, дружба. На протяжении многих лет мы вместе создаем будущее нашей страны. Эта история продолжается и сегодня, и это прекрасная традиция, чтобы передать праздник Новруз нашим детям и будущим поколениям. Желаем вам всего наилучшего, мира и благополучия", - сказал глава правительства.

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