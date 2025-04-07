Грузинская авиакомпания запускает рейс из Тбилиси в Екатеринбург

БАКУ /Trend/ - Глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили сообщил о запуске нового авиарейса в Россию, передает Trend.

Согласно информации, этим летом грузинский перевозчик начнёт выполнять рейсы между Тбилиси и Екатеринбургом. Точные даты и расписание полётов пока не объявлены, а продажа билетов на сайте компании ещё не началась.

В настоящее время рейсы из Екатеринбурга в Тбилиси и Батуми осуществляет российская авиакомпания Red Wings. Georgian Airways уже выполняет полёты из Тбилиси в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.