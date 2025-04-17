АБР одобрил кредит для укрепления энергобезопасности Грузии

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение кредита в размере 104 миллионов долларов США для укрепления энергетической безопасности Грузии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Банк.

В рамках проекта АБР по развитию систем накопления энергии и производству «зелёного» водорода банк поможет Грузии создать первую в стране систему накопления энергии, а также изучить возможности развития «зелёного» водорода.

Проект позволит повысить способность электросети интегрировать большее количество возобновляемых источников энергии за счёт подключения к передающей сети в районе подстанции Ксани под Тбилиси аккумуляторной системы накопления энергии (BESS) мощностью 200 МВт/200 МВтч. Этот объект улучшит энергетическую безопасность, снизит зависимость Грузии от поддержки стабильности сети со стороны соседних стран и откроет путь для более активного участия частного сектора.

АБР также одобрил предоставление технической помощи на грантовой основе в размере 400 тысяч долларов США для поддержки усилий Грузии по развитию «зелёного» водорода. Эта помощь поможет правительству определить потенциал водородной энергетики и необходимые условия для стимулирования участия частного сектора.

АБР оказывает поддержку Грузии с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнёров страны в сфере развития. Общий объём кредитов, грантов и технической помощи, предоставленных Грузии АБР, составляет 5 миллиардов долларов.