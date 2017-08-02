Из Лувра срочно выводят всех посетителей (Обновлено)

2 августа 2017 19:22 (UTC+04:00)

Пожарная сигнализация случайно сработала в среду в парижском музее Лувр, из-за чего часть посетителей покинула его помещения. Об этом ТАСС сообщили в администрации одного из крупнейших музеев мира.

"Произвольно сработала пожарная сигнализация. Часть посетителей, услышав звук сирен и автоматически передаваемые через репродукторы сообщения о тревожной ситуации, начала самостоятельно покидать помещения музея и выходить на улицу. Никакой эвакуации, как об этом сообщил ряд СМИ, не производилось. Пожарные также прибыли в музей по автоматическому вызову, направленному электронной системой", - сказал собеседник ТАСС.

"Пожарная сигнализация срабатывает в музее Лувр, наверное, раз сто за год, для этого достаточно, чтобы кто-то закурил в туалете. В настоящее время ситуация в музее нормальная, он продолжает принимать посетителей, никакой паники нет", - сказал представитель Лувра.

Ранее телеканал FranceNews24 сообщил, что охрана музея срочно выводит из его помещений всех посетителей. По данным, закрыта также ближайшая станция метро "Лувр".


Azernews Newspaper
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