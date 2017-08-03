В работе Skype произошел масштабный сбой

3 августа 2017 14:14 (UTC+04:00)

Пользователи Skype по всему миру опять столкнулись со сбоями в работе сервиса.

"Мы в курсе проблемы, что пользователи не могут отправлять или получать сообщения чата Skype. Наша инженерная команда уже работает!" — говорится в официальном сообщении Skype, передает РИА Новости.

Сильнее всего проблема затронула пользователей в Северной Америке и Европе.

В июне пользователи Skype уже сталкивались с проблемами в работе сервиса. В частности, они не могли отправлять или получать сообщения, некоторые пользователи видели черную полосу, которая говорит о том, что групповой вызов продолжается, или сталкивались с задержками при добавлении пользователей в список друзей. На устранение проблемы потребовалось около двух дней.

На этот раз Microsoft быстро отреагировала на проблему. "Хорошей новостью является то, что через несколько минут ваши контакты в конечном итоге получат сообщения", — отметила компания.

Компания Skype была основана в 2003 году. Ее штаб-квартира расположена в Люксембурге. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов.

Azernews Newspaper
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