В Японии с радаров исчез военный вертолет

17 октября 2017 15:28 (UTC+04:00)

Военный вертолет с четырьмя пилотами во вторник исчез с радаров в Японии, идет поиск, передает РИА Новости со ссылкой на японский телеканал NHK.

По его данным, вертолет сил самообороны Японии UH-60 совершал полет у морского побережья близ города Хамамацу префектуры Сидзуока. Силы самообороны Японии ведут поиск четверых пилотов.

Неделю назад, 11 октября, в Японии разбился транспортный вертолет CH-53E с американской военной базы Футэмма на Окинаве. Инцидент произошел при попытке экстренной посадки из-за пожара на борту. По сообщениям японских СМИ, в результате аварии пострадавших не было.

Azernews Newspaper
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