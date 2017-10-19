Меркель назвала недостаточным прогресс в Brexit

В вопросе выхода Великобритании из ЕС есть прогресс, но он еще недостаточен, переход к следующей фазе переговоров возможен в декабре, заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель, прибыв на саммит ЕС в Брюссель, передает РИА Новости..

"Мы завтра поговорим о вопросе выхода Великобритании. Есть прогресс, (главный переговорщик ЕС по Brexit) Мишель Барнье сообщит нам это этом. В настоящее время он (прогресс) недостаточен, чтобы перейти ко второй фазе, но достаточно обнадеживающий, чтобы продолжать работу и все же в декабре перейти ко второй фазе", — сказала Меркель.