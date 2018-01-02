Цены на нефть снижаются после рекордного роста

2 января 2018 16:06 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть днем во вторник перешли к коррекционному снижению после того, как утром обновили максимальные значения с середины 2015 года на фоне обеспокоенности за ситуацию в Иране, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 13.40 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21%, до 66,72 доллара за баррель. Утром цена нефти Brent впервые с мая 2015 года достигла 67,29 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до 60,34 доллара за баррель. Обе нефтяные марки впервые с 2014 года начали год с отметок, превышающих 60 долларов.

Основным фактором, который способствовал росту цен на "черное золото" в начале первого рабочего дня нового года, стали беспорядки в Иране, который является крупной нефтедобывающей страной и экспортером сырья.

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