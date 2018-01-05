Массовые шествия в поддержку правительства прошли в городах Ирана - СМИ

Многотысячные уличные шествия в поддержку руководства Ирана состоялись в четверг в городах Исламской Республики. Как передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA, в них приняло участие свыше миллиона человек. Демонстранты выразили "солидарность с правительством, принявшим своевременные меры по пресечению смуты и волны беспорядков".



По информации SANA, участники массовых митингов "потребовали наказать зачинщиков насильственных акций и тех, кто пытается спровоцировать в стране анархию". Они заявили "о преданности вождю революции аятолле Али Хаменеи и выразили гнев в ответ на заговор США, Израиля и Саудовской Аравии по разжиганию междоусобицы".

Как передало агентство, митинги и шествия в поддержку властей продолжаются в Иране второй день. В четверг они прошли в Мешхеде, Исфахане, Нишапуре, Бирдженде, Ширазе и других крупных населенных пунктах. В пятницу ожидаются еще более массовые акции в городах и провинциях Ирана, крупнейшая демонстрация пройдет в Тегеране после пятничной молитвы.

Волна антиправительственных протестов началась в Иране 28 декабря. Участники манифестаций выражали недовольство по поводу роста цен и банкротства предприятий.

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