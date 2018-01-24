Ученые рассказали о "заразном" ожирении

24 января 2018 19:08 (UTC+04:00)

Ученые из Южно-Калифорнийского университета установили, что в некоторых случаях ожирение может обладать признаками инфекционного заболевания, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз на сайте Science Alert.

Специалисты изучили информацию о семьях, проживающих на военных базах в разных американских штатах. Уточняется, что за основу были взяты статистические данные проекта M-TEENS. Всего в выборку попали 1111 подростков и более 1300 взрослых.

Выяснилось, что склонность к ожирению демонстрировали дети из тех семей, в которых от этого недуга страдало старшее поколение. Подобная тенденция наблюдалась и на более высоком уровне: значительное количество жалоб на лишний вес от родственников военнослужащих фиксировалось на тех объектах, где эта болезнь была распространена среди персонала.

Специалисты, однако, уточняют, что на повышение индекса массы тела влияет множество факторов, среди которых не последнюю роль играют курение и наследственная склонность к ожирению. Однако они подчеркивают, что зачастую привычки конкретного человека напрямую зависят от норм, принятых в его социальном окружении.

При этом исследователи предложили и более простое объяснение высокой доли страдающих от ожирения в семьях военнослужащих - легкий доступ к фаст-фуду и отсутствие физической нагрузки.

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