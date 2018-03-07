В Средиземном море спасли более 160 мигрантов

7 марта 2018 02:35 (UTC+04:00)

Более 20 человек числятся пропавшими без вести в результате крушения судна с мигрантами в Средиземном море, еще более 160 человек удалось спасти, заявил представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо, передает РИА Новости.

"Подтверждено, что 21 мигрант пропал в (Средиземном — ред.) море, в том числе четыре женщины и 17 мужчин, все выходцы из Западной Африки", — написал ди Джакомо в своем Twitter.

По его словам, во вторник в Средиземном море ливийской береговой охране удалось спасти еще более 130 человек с другого судна.

"Вместе с 30 выжившими в крушении Aquarius доставил в Поццалло еще 42 мигранта: они были на другой лодке, на борту которой находилось 130 человек и которой пришли на помощь торговое судно и ливийская береговая охрана", — отметил ди Джакомо.

По информации представителя МОМ, ливийская береговая охрана доставила еще 90 человек со второй лодки в Ливию.

Европа переживает самый серьезный со времен второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морскими путями в Европу добралась 171 тысяча человек, 3116 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море. Больше всего беженцев приняла Италия — 119 тысяч 310 человек. Статистические данные показывают, что в прошлом году поток мигрантов сократился более чем вдвое. Так, в 2016 году число беженцев, прибывших по Средиземному морю в европейские страны, составило 363 тысячи 504 человека. При этом погибших насчитывалось 5143 человека.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Чехия не примет ни одного мигранта по квотам ЕС
Европа 2 марта 03:27
Поток мигрантов в Европу через Средиземное море сократился
В мире 14 февраля 03:57
У берегов Ливии потерпела крушение лодка с мигрантами
Другие страны 2 февраля 11:56
В Мексике обнаружили более 100 прятавшихся в трейлере нелегальных мигрантов
Другие страны 27 января 03:22
Парламент Чехии отверг инициативы ЕК по продвижению миграционных квот
Европа 18 января 02:02
Семь мигрантов погибли, пытаясь доплыть до Канарских островов
Европа 15 января 22:37
Семь мигрантов погибли, пытаясь доплыть до Канарских островов - СМИ
В мире 15 января 19:53
При крушении судна у берегов Ливии утонули не менее восьми мигрантов - СМИ
Арабские страны 8 января 21:41
ЕС должен остановить массовый приток мигрантов - глава МИД Германии
Европа 8 января 21:11
В Милане африканец залез на елку и попытался снять крест
В мире 26 декабря 2017 06:57
Трамп пренебрежительно высказывался о приезжих из Афганистана, Гаити и Нигерии - СМИ
США 24 декабря 2017 01:26
ПАСЕ обратилась к странам-членам Совета Европы в связи с Международным днем мигранта
Политика 15 декабря 2017 16:33
Правозащитники обвинили Европу в жестком обращении с мигрантами
В мире 12 декабря 2017 10:55
ЕК подала в суд на Польшу, Венгрию и Чехию за отказ принимать мигрантов
В мире 7 декабря 2017 14:42
После референдума по Brexit в Британии стало на треть меньше мигрантов
В мире 30 ноября 2017 16:26
Туск привал ООН ввести санкции против перевозчиков мигрантов в Европу
В мире 30 ноября 2017 16:24
В Греции машина с мигрантами упала с обрыва
В мире 29 ноября 2017 15:06
У берегов Ливии более 30 мигрантов погибли при крушении лодки
Другие страны 26 ноября 2017 01:50