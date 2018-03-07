В Средиземном море спасли более 160 мигрантов

Более 20 человек числятся пропавшими без вести в результате крушения судна с мигрантами в Средиземном море, еще более 160 человек удалось спасти, заявил представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо, передает РИА Новости.

"Подтверждено, что 21 мигрант пропал в (Средиземном — ред.) море, в том числе четыре женщины и 17 мужчин, все выходцы из Западной Африки", — написал ди Джакомо в своем Twitter.

По его словам, во вторник в Средиземном море ливийской береговой охране удалось спасти еще более 130 человек с другого судна.

"Вместе с 30 выжившими в крушении Aquarius доставил в Поццалло еще 42 мигранта: они были на другой лодке, на борту которой находилось 130 человек и которой пришли на помощь торговое судно и ливийская береговая охрана", — отметил ди Джакомо.

По информации представителя МОМ, ливийская береговая охрана доставила еще 90 человек со второй лодки в Ливию.

Европа переживает самый серьезный со времен второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морскими путями в Европу добралась 171 тысяча человек, 3116 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море. Больше всего беженцев приняла Италия — 119 тысяч 310 человек. Статистические данные показывают, что в прошлом году поток мигрантов сократился более чем вдвое. Так, в 2016 году число беженцев, прибывших по Средиземному морю в европейские страны, составило 363 тысячи 504 человека. При этом погибших насчитывалось 5143 человека.

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