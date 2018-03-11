11 человек погибли в результате крушения турецкого самолета в Иране (Обновлено)

11 марта 2018 21:33 (UTC+04:00)

21:33 (GMT+4) Одиннадцать человек, включая трех членов экипажа, погибли в результате крушения самолета, принадлежащего турецкой инвестиционной компании Başaran Holding, в Иране, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, на место крушения были направлены бригады спасателей.

20:00 (GMT+4) Турецкий пассажирский самолет потерпел крушение на западе Ирана, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что потерпевший крушение самолет был частным.

По данным агентства, самолет летел по маршруту Шарджа - Стамбул. Крушение воздушного судна произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю воздушное судно загорелось.

На место происшествия были направлены бригады спасателей.

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