Де Мистура: удары США и их союзников по Сирии не помогли мирному урегулированию

20 апреля 2018 19:17 (UTC+04:00)

Удары США, Великобритании и Франции по Сирии не помогли усилиям по урегулированию ни на одной из имеющихся площадок - в Женеве, Астане и Сочи. Об этом заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

"То, что случилось на прошлой неделе, не помогло ни Астане, ни Сочи, ни Женеве", - сказал он.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручил мне нарастить усилия по итогам очень сложной и напряженной недели, - отметил де Мистура. - Мы никогда не думали, что она будет такой напряженной, со множеством жестких встреч в СБ ООН, с потенциальной угрозой для мира и безопасности. Поэтому я уже посетил Эр-Рияд и Анкару, сегодня нахожусь в Москве, а завтра отправлюсь в Тегеран, чтобы оценить ситуацию и подумать, как мы можем снизить ее градус. Приоритетом остается снижение градуса [напряженности]".

Эмиссар ООН указал на эффективность контактов между Россией и США на разных уровнях по разрядке ситуации. "Механизм деконфликтинга между российскими и американскими военными работал и работает довольно эффективно. Я думаю, что этот диалог должен продолжаться", - сказал он.

"Насколько я знаю, была полезная встреча между высокопоставленными российскими и американскими военными и даже между вашим послом в Вашингтоне [Анатолием Антоновым] и новым советником по национальной безопасности президента США [Джоном] Болтоном. Я надеюсь, что это поможет нам добиться деэскалации конфликта", - добавил де Мистура.

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