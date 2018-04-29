Рейс из Краснодара в Стамбул задержали на более чем семь часов

Вылет рейса авиакомпании Pegasus Airlines PC-381 из Краснодара в Стамбул задерживается уже более чем на 7 часов, передает Интерфакс со ссылкой на пассажира этого рейса.

Рейс, выполняемый самолетом А-320, по расписанию должен был вылететь из Краснодара в Стамбул в 03:45 по Москве в воскресенье.

"Более 200 пассажиров зарегистрировались на рейс и ожидают вылета. Однако представители авиакомпании предложили нам забрать багаж, покинуть аэропорт и придти к 17 часам - ожидаемому времени рейса", - сказал агентству один из пассажиров.

На онлайн-табло на сайте авиакомпании указано, что предполагаемое время вылета - 18:30.

Между тем, на онлайн-табло аэропорта указано, что вылет рейса назначен на 12:00, посадка начнется в 11:20.

По словам собеседника агентства, за время нахождения в аэропорту в зоне вылета (более пяти часов) компания предоставила пассажирам питьевую воду. "Представитель аэропорта сказал нам, что авиарейс задержан из-за долгов авиакомпании перед поставщиком топлива", - сказал пассажир.

В настоящее время агентство не располагает комментарием от авиакомпании Pegasus Airlines.

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