Конкурс «Евровидение» открылся в Лиссабоне‍

7 мая 2018 07:21 (UTC+04:00)

Церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2018 стартовала в столице Португалии Лиссабоне, передает РИА Новости со ссылкой на сайт организаторов мероприятия.

Торжественная церемония прошла в Музее искусства, архитектуры и технологии.

Португалия получала право на проведение 63-го Евровидения благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве.

В конкурсе принимают участие 43 страны.

Первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй — 10 мая, а финал — 12 мая.

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