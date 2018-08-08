Совет директоров Tesla оценит предложение Илона Маска о преобразовании компании

8 августа 2018 18:57 (UTC+04:00)

Совет директоров компании по производству электромобилей Tesla изучит выдвинутое главой компании Илоном Маском предложение преобразовать ее в закрытую акционерную компанию. Об этом говорится в заявлении шести членов совета директоров, размещенном в среду на сайте Nasdaq, передает ТАСС.

"На прошлой неделе Илон [Маск] начал обсуждать с членами совета директоров возможность преобразования Tesla в закрытую акционерную компанию, - указывается в заявлении. - Эти обсуждения касаются того, каким образом превращение в закрытую акционерную компанию послужит долговременным интересам Tesla, а также того, как должно осуществляться финансирование этого. Совет директоров провел несколько встреч на прошлой неделе и предпримет необходимые дальнейшие шаги для того, чтобы оценить ситуацию".

Во вторник Илон Маск объявил о возможности выкупа акций Tesla по цене $420 за акцию, а затем в обращении к сотрудникам компании, размещенном на сайте Tesla отметил, что превращение в закрытую акционерную компанию "создаст возможность выбора: либо те, кто имеет пакет акций, останутся в компании в качестве инвесторов, либо они смогут продать акции по курсу $420, то есть с 20%-ной премией". Маск не исключил, что после того, как Tesla вступит в период "более прогнозируемого роста, вероятно, возникнут условия, чтобы вновь превратить ее в акционерную компанию".

На прошлой неделе компания опубликовала отчет за второй квартал, согласно которому убытки составили $717,5 млн против $336,4 млн за аналогичный период прошлого года. Доходы компании возросли до почти $4 млрд с $2,79 млрд годом ранее. За отчетный период текущего года Tesla поставила клиентам 40 тыс. 740 электромобилей всех выпускаемых моделей по сравнению с чуть более 22 тыс. за второй квартал 2017 года.

Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Ее штаб-квартира находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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