В Сомали похитили пятерых сотрудников Общества Красного Полумесяца

10 августа 2018 17:45 (UTC+04:00)

Неизвестные похитили пятерых сотрудников Общества Красного Полумесяца на юге Сомали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на национальное управление разведки и безопасности страны (NISA), передает РИА Новости.

Как заявил глава регионального отделения ведомства Мохамед Исак Ибрагим Афлоу (Mohamed Isak Ibrahim Aflow), инцидент произошел в четверг в деревне возле города Байдабо. Сотрудники Общества Красного Полумесяца, среди которых были три женщины и двое мужчин, передавали местному населению продовольствие, когда их схватили боевики.

По его словам, сейчас принимаются меры, направление на освобождение заложников. Ни одна группировка не заявила о своей причастности к похищению. Сомалийское общество Красного Полумесяца пока не прокомментировала инцидент.

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