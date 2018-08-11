Колумбия выходит из Союза южноамериканских наций

11 августа 2018 03:07 (UTC+04:00)

Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо объявил в пятницу, что его страна выйдет из Союза южноамериканских наций (Унасур), созданного в свое время как определенный противовес Организации американских государств (ОАГ), передаёт РИА Новости.

"Нужно перезапустить работу ОАГ. Мы будем проводить новую политику границ, новую политику в миграционной сфере, будем реализовывать ее активно, мы выйдем из Унасур", – заявил Ольмес на пресс-конференции в Боготе.

Унасур — региональная политическая и экономическая организация стран Южной Америки, созданная в 2004 году на основе двух крупных интеграционных объединений региона: Южноамериканского общего рынка (Меркосур) и Андского сообщества.

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