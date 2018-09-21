Рианна стала послом Барбадоса

21 сентября 2018 22:57 (UTC+04:00)

Робин Фенти, более известную как Рианна, назначили чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса. В сферу ее ответственности войдут вопросы образования, туризма и инвестиций, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт информационной службы правительства страны.

"Рианна очень любит свою страну, и это отражается в ее филантропии, особенно в сфере здоровья и образования. Она также демонстрирует свой патриотизм, в том, как она работает на благо своей страны и ценит ее как свой дом", — отметила в своем заявлении премьер-министр Барбадоса Миа Амор Моттли.

По словам политика, певица внесла существенный вклад в популяризацию островного государства за рубежом. Как отметила Моттли, помимо своих музыкальных талантов, которые сделали ее иконой поп-сцены, Рианна продемонстрировала проницательность и дальновидность в бизнесе, и ее назначение на новую должность позволит артистке играть более важную роль в изменениях, которые необходимы Барбадосу.

"Я с нетерпением жду возможности поработать с премьер-министром Моттли и ее командой над улучшением Барбадоса", — заявила сама Рианна. Певица отметила, что гордится новым назначением.

В 2008 году Рианна была назначена культурным амбассадором Барбадоса, в ее обязанности входила популяризация туризма в стране.

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