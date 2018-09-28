Глава ВТО призвал не допустить глобальной торговой войны

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу считает, что мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы не допустить глобальной торговой войны, сообщает в пятницу Прайм.

"Мы сейчас встречаемся в важный момент для мировой торговли. Поднимается, усиливается напряжение, новые тарифы (импортные пошлин), которые были обозначены сегодня, охватывают миллиарды долларов, готовятся новые меры и, честно говоря, мы не видим даже окончания этого. Если данный тренд продолжится, то мы увидим угрозу стабильности и, таким образом, угрозу росту и созданию рабочих мест", — сказал Азеведу на Форуме высокого уровня "Продвижение вопросов содействия торговле и инвестициям для целей развития: Евразийский взгляд".

По его мнению, это повлияет на всех, на все регионы в мире. "Мы уже видим какие-то небольшие эффекты: уменьшается экспорт, компании сдерживают инвестиции по созданию рабочих мест, это вызывает обеспокоенность. Этот тренд противоречит тому, что мы пытаемся достичь на данном форуме — это содействие инвестициям по поддержке дальнейшего развития и роста", — заметил гендиректор ВТО.

Он сообщил, что вчера было объявлено о пересмотре торгового прогноза ВТО по росту мировой экономики. "Сейчас мы предсказываем 3,9 процента (было 4,5 процента) — это все ещё здоровый рост, но это также показатель того, что будет значить дальнейшее увеличение торговых ограничений", — сказал Азеведу.

По его словам, организация оценивала несколько сценариев, "включая сценарий глобальной торговой войны, если все страны будут устанавливать тарифы в манере отсутствия сотрудничества". Азеведу подчеркнул, что это станет причиной снижения объемов глобальной торговли и на 7,5 процента сократит мировой ВВП.

"Конечно, мы должны сделать все, что в наших силах во избежание подобного сценария. Есть ответственность со стороны всего сообщества по всему миру", — заявил Азеведу.

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