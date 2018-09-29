НАСА предупредило о приближении к Земле астероида размером с Биг Бен

Американское космическое агентство НАСА сообщило о приближении к Земле крупного астероида SP1, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Точные размеры астероида пока неизвестны. По данным НАСА, его длина составляет от 70 до 160 метров. Как отмечает Daily Express, по своим размерам он может превосходить высоту знаменитого Биг Бена или лондонского колеса обозрения.

По данным издания, скорость, с которой движется SP1, составляет около 36 700 миль в час (около 60 тысяч километров в час, — Прим. ред.). Наименьшее расстояние между ним и Землей будет 3 октября. Тогда астероид пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 0,03926 астрономических единиц или 5,87 миллиона километров, что более чем в 15 раз превышает расстояние от Земли до Луны.

Как отмечает издание, несмотря на то, что такое расстояние может показаться невероятно большим, столкновение SP1 c Землей может привести к катастрофическим последствиям.

Астероид был впервые замечен 19 сентября. НАСА причислило его к околоземным объектам.

В конце августа астрономы также предупреждали о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса. При этом ранее в НАСА отмечали, что в ближайшие сто лет вероятность столкновения какого-либо из известных астероидов с Землей практически равна нулю.

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