В США изобрели ткань, меняющую цвет и рисунок по команде со смартфона

Американские ученые разработали ткань, способную менять цвет и рисунок при использовании владельцем специального приложения к смартфону. Об этом сообщает в среду ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC.

Авторами новинки является группа исследователей из колледжа оптики и фотоэлектроники Университета Центральной Флориды. Они изготовили несколько прототипов изобретения в вице дамских сумок и рюкзаков. Цвет и рисунок этих товаров меняется при нажатии встроенной кнопки или с помощью приложения в смартфоне.

Как пояснил телеканал, такое свойство достигается за счет тончайших металлических проводов, вставленных в нити ткани. Подачу тока в них обеспечивает небольшой аккумулятор, который можно при необходимости подзаряжать. Ток заставляет провода немного нагреваться и менять цвет специальных пигментов-красителей в материале.

В настоящее время изобретатели из Флориды во главе с профессором Айманом Абурэдди стараются усовершенствовать свое изобретение так, чтобы оно подходило под более тонкие виды ткани. Например, для футболок или пижам. Кроме того, исследователи определяют более верное соотношение размера и мощности батареек.

В будущем ткань, способная менять цвет, температуру и степень плотности может применяться в медицине и в оснащении вооруженных сил. Ученые рассчитывают вывести на рынок первую партию таких товаров через календарный год.

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