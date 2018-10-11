Агентство нацбезопасности США ищет информацию о шпионских микрочипах из КНР

Агентство национальной безопасности (АНБ) США ведет поиск свидетелей, которые могли бы подтвердить информацию об установке китайских шпионских микрочипов на серверах американских компаний. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Мы сбиты с толку, - приводит агентство слова эксперта АНБ Роба Джойса. - Если кто-то обладает информацией из первых рук <...> и может указать на тех (сотрудников) в компаниях, которые, как утверждается, были вовлечены в это (установку микрочипов), то мы хотим поговорить с ними".

Роб Джойс призвал тех, кто располагает информацией, обратиться в Федеральное бюро расследований (ФБР), АНБ или Министерство внутренних дел США. "Сейчас мы имеем много [информации] от людей, которые слышали ее от других людей, которые, в свою очередь, тоже получили ее от кого-то еще", - добавил эксперт.

Напомним, что в начале октября Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждалось, что китайские хакеры пытались шпионить за американскими компаниями с помощью микрочипов. По информации источников агентства, шпионские микросхемы внедрялись в материнские платы, предназначавшиеся для серверов, которыми пользовались такие компании, как Apple и Amazon. Источники утверждали, что это происходило на этапе сборки оборудования на фабриках в КНР, являющихся подрядчиками крупнейшего в мире производителя материнских плат Supermicro.

Впоследствии Apple и Amazon опровергли эти утверждения. В Supermicro также отвергли обвинения Bloomberg. Позднее эксперт по безопасности Джо Фитцпатрик, на которого ссылалось агентство, заявил, что Bloomberg исказил его слова в своей статье, вырвав их из контекста.

В среду глава ФБР Кристофер Рей отказался отвечать на вопрос о том, проводит ли ФБР расследование хакерских атак, объяснив это правилами работы ведомства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.