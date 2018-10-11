Агентство нацбезопасности США ищет информацию о шпионских микрочипах из КНР

11 октября 2018 14:03 (UTC+04:00)

Агентство национальной безопасности (АНБ) США ведет поиск свидетелей, которые могли бы подтвердить информацию об установке китайских шпионских микрочипов на серверах американских компаний. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Мы сбиты с толку, - приводит агентство слова эксперта АНБ Роба Джойса. - Если кто-то обладает информацией из первых рук <...> и может указать на тех (сотрудников) в компаниях, которые, как утверждается, были вовлечены в это (установку микрочипов), то мы хотим поговорить с ними".

Роб Джойс призвал тех, кто располагает информацией, обратиться в Федеральное бюро расследований (ФБР), АНБ или Министерство внутренних дел США. "Сейчас мы имеем много [информации] от людей, которые слышали ее от других людей, которые, в свою очередь, тоже получили ее от кого-то еще", - добавил эксперт.

Напомним, что в начале октября Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждалось, что китайские хакеры пытались шпионить за американскими компаниями с помощью микрочипов. По информации источников агентства, шпионские микросхемы внедрялись в материнские платы, предназначавшиеся для серверов, которыми пользовались такие компании, как Apple и Amazon. Источники утверждали, что это происходило на этапе сборки оборудования на фабриках в КНР, являющихся подрядчиками крупнейшего в мире производителя материнских плат Supermicro.

Впоследствии Apple и Amazon опровергли эти утверждения. В Supermicro также отвергли обвинения Bloomberg. Позднее эксперт по безопасности Джо Фитцпатрик, на которого ссылалось агентство, заявил, что Bloomberg исказил его слова в своей статье, вырвав их из контекста.

В среду глава ФБР Кристофер Рей отказался отвечать на вопрос о том, проводит ли ФБР расследование хакерских атак, объяснив это правилами работы ведомства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Песков: планов по новой встрече Путина и Трампа пока нет
В мире 14:00
Генсек ОПЕК: Ситуация на рынке нефти зависит не только от ОПЕК+, но и от решений вне ее
Энергетика 13:57
Число жертв урагана "Майкл" в США увеличилось
США 12:38
Всемирный банк готовит страны к ухудшению условий мировой торговли
Экономика 11:37
В Китае запустили первую коммерческую солнечную электростанцию
Китай 11:33
Узбекистан может войти в проект ООН по морскому и континентальному Шёлковому пути
Бизнес 10:55
Лента новостей
Новруз Мамедов: В Азербайджане предпринимаются важные шаги по углублению реформ в экономике
Политика 15:07
Хор Турецкого в Ичери шехер, или Чёрт побери (ФОТО)
Интересное 15:07
Азербайджан достиг поставленных целей как во внутренней, так и внешней политике - депутат
Политика 15:06
Из Ирана в Казахстан было экспортировано 170 тонн свежих яблок
Экономика 15:05
Обнародована дата первого авиарейса в Баку из нового аэропорта в Стамбуле
Бизнес 15:03
В Грузии внедрят стратегию управления отходами
Грузия 14:57
TAP предоставит швейцарской компании доступ к привлекательным рынкам сбыта
Энергетика 14:53
Две крупные пакистанские компании заинтересованы в создании совместного отельного бизнеса в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 14:43
Правильная организация внешкольной работы в Азербайджане - важный фактор в формировании нового поколения - министр
Общество 14:38