Япония будет тесно сотрудничать с США и Южной Кореей в политике в отношении КНДР

Правительство Японии намерено тесно сотрудничать с Вашингтоном и Сеулом при определении политики в отношении Пхеньяна. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу в ходе телефонного разговора со специальным представителем США по КНДР Стивеном Бигэном директор департамента Азии и Океании японского МИД Кэндзи Канасуги, который курирует контакты с Пхеньяном.

Как сообщает информационное агентство Kyodo, Бигэн подробно изложил своему партнеру содержание диалога между Соединенными Штатами и КНДР.

Ранее в субботу министр обороны Японии Такэси Ивая заявил в ходе визита на Гавайские острова, что Токио ждет конкретных результатов в деле денуклеаризации Корейского полуострова от предстоящей второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая может состояться к концу февраля. Японское правительство, отмечает в связи с этим агентство, выступает за сохранение санкционного давления на Пхеньян до тех пор, пока тот не пойдет на реальные уступки в деле ликвидации своей ракетно-ядерной программы.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что вторая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится ближе к концу февраля. Место проведения саммита будет объявлено позже, заявила она по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров американского лидера с заведующим отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

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