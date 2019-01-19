Япония будет тесно сотрудничать с США и Южной Кореей в политике в отношении КНДР

19 января 2019 08:47 (UTC+04:00)

Правительство Японии намерено тесно сотрудничать с Вашингтоном и Сеулом при определении политики в отношении Пхеньяна. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу в ходе телефонного разговора со специальным представителем США по КНДР Стивеном Бигэном директор департамента Азии и Океании японского МИД Кэндзи Канасуги, который курирует контакты с Пхеньяном.

Как сообщает информационное агентство Kyodo, Бигэн подробно изложил своему партнеру содержание диалога между Соединенными Штатами и КНДР.

Ранее в субботу министр обороны Японии Такэси Ивая заявил в ходе визита на Гавайские острова, что Токио ждет конкретных результатов в деле денуклеаризации Корейского полуострова от предстоящей второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая может состояться к концу февраля. Японское правительство, отмечает в связи с этим агентство, выступает за сохранение санкционного давления на Пхеньян до тех пор, пока тот не пойдет на реальные уступки в деле ликвидации своей ракетно-ядерной программы.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что вторая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится ближе к концу февраля. Место проведения саммита будет объявлено позже, заявила она по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров американского лидера с заведующим отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Южная Корея одобрила планы проведения второго саммита лидеров США и КНДР
Другие страны 06:30
Представитель Госдепа Бигэн после встречи с эмиссаром КНДР посетит конференцию в Швеции
США 06:03
Задержанную в США журналистку иранского телеканала освободят сразу после дачи показаний
США 01:19
Гутерриш считает необходимым разработать дорожную карту по переговорам с КНДР
В мире 00:58
Белый дом назвал продуктивной встречу Трампа и эмиссара КНДР
США 00:30
Трамп планирует провести вторую встречу с Ким Чен Ыном в конце февраля
США 18 января 23:47
Лента новостей
Всемирный банк назвал главные вызовы на пути роста экономики Таджикистана
Таджикистан 10:07
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 09:51
Узбекистан расширит экспорт плодоовощной продукции в Россию
Бизнес 09:38
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 20 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:36
В Туркменистане разрабатывается программа по снижению сейсмических рисков
Туркменистан 09:25
Назначен посол Туркменистана в Индии
Туркменистан 09:20
Второй за день пожар произошел на трубопроводе в Мексике из-за нелегальной врезки
Другие страны 08:16
Аурелия Григориу: Преступления, совершенные в ночь на 20 января 1990 года в Баку, не должны остаться безнаказанными
Политика 08:00
Власти эвакуировали жителей из района взрыва трубопровода в Мексике
Другие страны 07:30