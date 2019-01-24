Ким Чен Ын удовлетворен переговорами представителей КНДР и США в Вашингтоне

24 января 2019 03:26 (UTC+04:00)

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с вернувшейся из США делегацией Пхеньяна. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство ЦТАК.

По его данным, по итогам встречи Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами состоявшихся в Вашингтоне переговоров, а также определил задачи и пути для "должной подготовки" ко второму саммиту США - КНДР.

Возглавлявший делегацию КНДР заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль также передал Ким Чен Ыну письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило агентство.

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