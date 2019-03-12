Ford готовится представить беспилотное такси

Корпорация Ford активно работает над беспилотными автомобилями и готовится предложить сервис с их применением для развоза пассажиров. Об этом заявил во вторник председатель совета директоров компании Уильям Форд во время выступления на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вполне понятны пара вещей, - сказал Форд, говоря о тенденциях в развитии автомобилестроения. - Во-первых, в отрасли имел место мощный толчок в направлении перехода машин на электродвигатели. Во-вторых, машины будут самоуправляемыми, это точно. Когда именно - на этот счет можно поспорить". "Очевидно, мы движемся в направлении того, что вообще не будет водителя", - сказал он.

Форд, выступление которого транслировали на сайте CERAWeek, констатировал, что его компания "очень упорно" ведет работу в данном направлении. Как он пояснил, активную роль в этом играет базирующаяся в Питтсбурге (штат Пенсильвания) компания Argo. "Мы очень довольны ей, мы знаем, что она - один из лидеров в сфере, касающейся беспиотных автомобилей", - сказал он.

"Мы работаем с крупными клиентами, такими, как Walmart, Domino's и Postmates по вопросам доставок, и мы сотрудничаем с Lyft по пассажирским перевозкам, - указал Форд. - У нас есть собственные сервисы, которые мы запустили. У нас есть медицинский сервис по неэкстренной доставке пожилых людей к врачу по записи. Сейчас предполагается присутствие водителя, но он может вскоре стать автономным".

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