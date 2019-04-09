АБИИ одобрил первый проект в Лаосе

9 апреля 2019 17:05 (UTC+04:00)

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций(АБИИ) одобрил первый проект банка в Лаосе и ожидает, что он принесет непосредственную пользу более чем 500 тыс. человек, передает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

Банк утвердил кредит в размере 40 млн долл. США для усовершенствования критически важного участка национальной дороги номер 13, 58 км из которой должно быть отремонтировано для улучшения ее функциональности, безопасности и устойчивости к изменению климата.

Как сообщает АБИИ, к основным выгодополучателям относятся свыше 239 тыс. женщин, которые проживают в 471 деревне и 11 районах столицы Вьентьян и провинции Вьентьян.

Проект также пойдет на пользу частным лицам и коммерсантам, которым необходимо совершить поездки в 8 северных провинций Лаоса и из них, а также во Вьетнам, Таиланд и Китай.

"Для наших первых инвестиций в Лаос мы выбрали проект, который будет иметь как местное, так и региональное влияние", - отметил вице-президент АБИИ по инвестициям Джагатис Пандиан.

Эти инвестиции улучшат один из важнейших транспортных маршрутов Лаоса. Усовершенствование дороги позволит быстрее и безопаснее перевозить грузы и людей, что будет способствовать социально-экономическому развитию в стране и улучшению связей с ее соседями, добавил он.

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