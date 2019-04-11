В ООН осудили любые военные операции в районе Идлиба

ООН призвала стороны конфликта в Сирии воздержаться от военных операций в районе Идлиба, которые могут поставить под угрозу тысячи жизней, заявила на брифинге в четверг советник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Наджат Рошди, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Что касается Идлиба, мы глубоко озабочены несколькими докладами, которые мы получили за последние дни о возобновлении боевых действий, которые привели к переселению или перемещению людей", - сказала она.

По ее словам, в ООН считают, что из-за возобновления боевых действий в районе Идлиба с февраля свои дома были вынуждены покинуть 1600 человек, при этом 190 человек были убиты.

"Любое крупномасштабное военное нападение на северо-западе Сирии поставит под угрозы жизни тысяч людей, затронет еще большее количество людей, что усложнит работу гуманитарных организаций", - подчеркнула Рошди.

При этом она призвала "все стороны, в особенности Россию и Турцию как стран-гарантов соглашения о деэскалации" продолжать сотрудничество для предотвращения насилия в Идлибе.

"Стороны конфликта несут особую ответственность по защите населения и предоставлению доступа к тем, кто нуждается. Я призываю все стороны на земле прекратить любое насилие и помнить про их обязательства, международное гуманитарное право и законодательство в области прав человека", - подчеркнула советник Педерсена.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.