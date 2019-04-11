В ООН осудили любые военные операции в районе Идлиба

11 апреля 2019 15:25 (UTC+04:00)

ООН призвала стороны конфликта в Сирии воздержаться от военных операций в районе Идлиба, которые могут поставить под угрозу тысячи жизней, заявила на брифинге в четверг советник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Наджат Рошди, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Что касается Идлиба, мы глубоко озабочены несколькими докладами, которые мы получили за последние дни о возобновлении боевых действий, которые привели к переселению или перемещению людей", - сказала она.

По ее словам, в ООН считают, что из-за возобновления боевых действий в районе Идлиба с февраля свои дома были вынуждены покинуть 1600 человек, при этом 190 человек были убиты.
"Любое крупномасштабное военное нападение на северо-западе Сирии поставит под угрозы жизни тысяч людей, затронет еще большее количество людей, что усложнит работу гуманитарных организаций", - подчеркнула Рошди.

При этом она призвала "все стороны, в особенности Россию и Турцию как стран-гарантов соглашения о деэскалации" продолжать сотрудничество для предотвращения насилия в Идлибе.

"Стороны конфликта несут особую ответственность по защите населения и предоставлению доступа к тем, кто нуждается. Я призываю все стороны на земле прекратить любое насилие и помнить про их обязательства, международное гуманитарное право и законодательство в области прав человека", - подчеркнула советник Педерсена.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Евросоюз призвал немедленно прекратить боевые действия в Ливии
В мире 14:52
Вооруженные силы Нигерии эвакуировали целый город из-за военной операции
В мире 12:55
США огласят план палестино-израильского урегулирования до конца апреля
В мире 09:58
Генсек ООН призвал возобновить политический диалог в Ливии
В мире 01:55
Азербайджанский министр выступил в ООН с инициативой по улучшению занятости молодежи (ФОТО)
Общество 10 апреля 14:42
Хикмет Гаджиев встретился с главой офиса ООН в Женеве (ФОТО)
Политика 9 апреля 19:48
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Оргкомитета в связи со II Бакинским саммитом религиозных лидеров мира
Политика 16:24
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации Мингячевира
Политика 16:23
Министр обороны Судана заявил о формировании военного совета
В мире 16:21
В Азербайджане проводится большая работа по улучшению благосостояния народа - депутат
Политика 16:20
Ученые выяснили, как окаменело "древнейшее животное Земли" из России
В мире 16:12
Вселенная Насими - стремление к красоте и добру (ФОТО)
Культура 16:03
IMIC: В Азербайджане есть все ресурсы для успешного развития бизнес-среды (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО/ВИДЕО)
Бизнес 16:00
В первом квартале Госслужба трудовой инспекции Азербайджана рассмотрела свыше 3 тыс. обращений
Общество 15:52
Правительство Узбекистана продаст один из ведущих НПЗ страны индонезийской компании
Энергетика 15:49