Chevron приобретет Anadarko за $33 млрд

12 апреля 2019 15:07 (UTC+04:00)

Одна из крупнейших американских нефтегазовых компаний Chevron объявила о покупке Anadarko Petroleum (один из ключевых производителей на шельфе Мексиканского залива). Сумма сделки составит $33 млрд или $65 за акцию, говорится в сообщении Chevron, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Сообщается, что акционеры Anadarko получат по 0,3869 акции Chevron плюс $16,25 доплаты за каждую акцию Anadarko. Этим приобретением Chevron пополнит свой портфель "привлекательными сланцевыми и шельфовыми, а также газовыми активами Anadarko".

В частности, Chevron получит участие Anadarko в СПГ-проекте в Мозамбике.

Добыча Chevron в 2018 году составила 2,93 млн баррелей в сутки. Добыча углеводородов Anadarko в четвертом квартале 2018 года составила 701 тыс. баррелей в сутки, доказанные запасы углеводородов компании на конец 2018 года составили 1,47 млрд баррелей н.э.

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