В Алжире прошли студенческие марши с требованием полной смены политической системы

15 апреля 2019 09:14 (UTC+04:00)

В ряде провинций Алжира в воскресенье прошли мирные студенческие марши с требованием полной смены нынешней политической системы. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Уличные акции состоялись, в частности, в провинциях Оран, Эль-Тарф, Шлеф, Тебесса. Главным требованием студентов был немедленный уход от власти символов правящего на протяжении многих лет режима - временного президента Абделькадера Бенсалеха, премьер-министра Нуреддина Бедуи, главы Конституционного суда Тайеба Белаиза, а также руководителей правящей партии "Фронт национального освобождения".

Активисты маршей подчеркнули, что "мирные акции протеста будут повторяться, пока высказанные требования не исполнятся". Как и ранее, звучал лозунг "Армия и народ - братья!", посредством которого студенты призывали вооруженные силы Алжира занять сторону народных масс в ходе противостояния с высокопоставленными чиновниками и партийной верхушкой ФНО.

По информации Algerie Press Service, марши прошли спокойно, при этом за их ходом следили сотрудники сил безопасности.

В Алжире с 22 февраля не утихают массовые акции протеста. Сперва люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того как он сложил полномочия 2 апреля, они требуют немедленной отставки Бенсалеха, назначенного 9 апреля временным главой государства на время переходного периода, и других представителей правящего класса.

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