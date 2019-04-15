Трамп осенью может объявить о расширении присутствия в Польше

Президент США Дональд Трамп может приехать в Варшаву 1 сентября и объявить о расширении американского военного присутствия, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

1 сентября в Польше пройдут мероприятия по случаю 80-летия с начала Второй мировой войны. На эти мероприятия Польше не пригласила Россию, предпочтя страны ЕС и НАТО.

"Американский президент склоняется к визиту в Польшу 1 сентября, чтобы объявить об укреплении сил США. Американцы сигнализировали польским партнерам, что Трамп рассматривает приглашение (президента Польши - ред.) Анджея Дуды в Белый дом уже в середине июня, чтобы урегулировать последние разногласия по поводу расширения американских баз в Польше", - сообщает газета со ссылкой на свои источники.

"Если оба лидера достигнут предварительного соглашения, исчезнет препятствие для объявления Трампом американской военной инициативы в Варшаве в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны", - сообщает газета, ссылаясь на польские и американские источники.

Польский же президентский дворец пока сохраняет осторожность в этом вопросе. "Я могу подтвердить, что приглашение для президента Трампа на 1 сентября остается актуальным", - сказал глава канцелярии президента Кшиштоф Щерский.

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польши Дуда предложил назвать эту базу Fort Trump ("Форт Трамп").

В настоящее время на территории Польши расквартированы около 4,5 тысячи военнослужащих армии США - в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.

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