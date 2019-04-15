Глава военсовета Судана издал указ об изменении состава штаба армии

Глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан издал указ об изменении состава объединенного штаба армии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Генерал-полковник Абдельфаттах аль-Бурхан Абдеррахман, глава переходного военного совета, издал ряд указов и постановлений, согласно которым ряд офицеров повышается до рангов генерал-полковника и генерал-лейтенанта и изменяется состав руководства объединенного штаба", - говорится в документе.

Согласно заявлению, "адмирал... Абдуллах аль-Матари аль-Фарди (назначен - ред.) генеральным инспектором вооруженных сил, генерал-лейтенант... Адам Харун Идрис - главой управления совместных операций, генерал-лейтенант... Маджди Ибрахим Усман - главой штаба сухопутных сил, генерал-лейтенант... ВВС Мухаммад Али Мухаммад Махмуд главой штаба ВВС, адмирал Маджди Саййид Омар Марзук главой штаба ВМС".

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