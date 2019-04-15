Глава военсовета Судана издал указ об изменении состава штаба армии

15 апреля 2019 14:26 (UTC+04:00)

Глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан издал указ об изменении состава объединенного штаба армии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Генерал-полковник Абдельфаттах аль-Бурхан Абдеррахман, глава переходного военного совета, издал ряд указов и постановлений, согласно которым ряд офицеров повышается до рангов генерал-полковника и генерал-лейтенанта и изменяется состав руководства объединенного штаба", - говорится в документе.

Согласно заявлению, "адмирал... Абдуллах аль-Матари аль-Фарди (назначен - ред.) генеральным инспектором вооруженных сил, генерал-лейтенант... Адам Харун Идрис - главой управления совместных операций, генерал-лейтенант... Маджди Ибрахим Усман - главой штаба сухопутных сил, генерал-лейтенант... ВВС Мухаммад Али Мухаммад Махмуд главой штаба ВВС, адмирал Маджди Саййид Омар Марзук главой штаба ВМС".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Военный совет Судана назначил Абдельмутталиба начальником штаба армии
В мире 14:11
В Хартуме демонстранты помешали военным убрать заграждения у их лагеря
В мире 12:53
В Алжире прошли студенческие марши с требованием полной смены политической системы
В мире 09:14
Вашингтон и Лондон призвали постепенно передать власть гражданскому правительству в Судане
Европа 01:20
Суданский военный совет отправил на пенсию своего бывшего лидера
Арабские страны 14 апреля 23:54
Военный совет Судана призвали передать власть гражданскому правительству
Арабские страны 14 апреля 21:34
Лента новостей
PASHA Bank впервые в Азербайджане приступил к использованию рекрутинг-платформы HackerRank
Финансы 15:21
Число жертв торнадо на юге США возросло до восьми
В мире 15:20
Евросоюз утвердил директиву о защите авторского права в интернете
В мире 15:15
ЕАБР: Рост экономики Казахстана составит около 3,4% в 2020 году
Бизнес 15:13
В Москве в преддверии визита Эмомали Рахмона проходит форум молодежи Таджикистана и России
Центральная Азия 15:11
Азербайджанский фотограф в поиске свободы во Франции (ФОТО)
Культура 15:08
Али Гасанов: 132 километра границы с Ираном находится вне контроля Азербайджана (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 15:01
ООН и ЕС запускают в Азербайджане новый проект
Общество 14:58
В тяжелом ДТП в Азербайджане погибли три человека
Происшествия 14:48