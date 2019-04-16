В Мадриде из-за угрозы взрыва эвакуируют небоскреб

Полиция эвакуирует один из небоскребов в Мадриде, в котором расположены посольства ряда стран, в том числе Великобритании, из-за "угрозы бомбы", сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

В здании расположены посольства Великобритании, Канады, Австралии и Нидерландов.

Речь идет о здании Torrespacio - 235 метров высотой, расположенном на аллее Кастельяна. На месте событий находятся пожарные, Национальная и муниципальная полиция, службы по чрезвычайным ситуациям.

В Национальной полиции РИА Новости заявил, что поступила "угроза бомбы" и "был активизирован протокол" действий в данных обстоятельствах. Сотрудница пресс-службы затруднилась сказать, каким образом поступила угроза, был ли это телефонный звонок. "Мы пока больше ничего не знаем", - добавила она.

"Полиция работает сейчас в Мадриде в небоскребе Torrespacio, которая эвакуируется по причинам безопасности", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Torrespacio - четвертый по высоте небоскреб Испании и 24-й в Европе. В нем 57 этажей, а также шесть этажей паркинга.

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