Палеонтологи нашли череп нового вида доисторического крокодила

Исследователи Университета Бабеш-Бойяи в городе Клуж-Напока (Румыния) нашли в крае Хацега останки нового вида доисторического крокодила. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Ранее там были найдены останки небольших динозавров размером примерно с лошадь, окаменелые кости которых пока нигде более в мире не были обнаружены. Согласно пресс-релизу клужского университета, на этот раз палеонтологи нашли там череп карликового доисторического животного из семейства крокодиловых. Обнаруженный вид, как полагают ученые, принадлежит к линии эволюции, предположительно, вымершей в конце юрского/мелового периода (145 млн лет назад).

Новый вид получил название Aprosuchus ghirai (Eusuchia, Family Atoposauridae). Обнаруженный череп, как сообщается, сохранился в исключительно хорошем состоянии во всех трех измерениях: челюсть присоединена к черепу, а зубные ряды уцелели почти полностью. До сих пор в краю Хацега, как и во всей Трансильвании, находили только отдельные зубы, а также фрагменты черепа или челюсти крупных крокодилов из семейства Аtoposauridae, которых называют Sabresuchus sympiestodon по причине клыкообразных зубов в форме кинжала.

"Реконструкция, осуществленная учеными клужского университета, показала, что Aprosuchus и Sabresuchus были почти родственными формами, которые происходят из известной в Европе линии эволюции позднего юрского периода (например, Atoposaurus, Knoetschesuchus, Alligatorium, Alligatorellus) и раннего мелового периода (Theriosuchus)", - указывается в пресс-релизе.

Новое открытие свидетельствует о том, что эта линия эволюционировала до конца мезозойской эры, включая маастрихтский ярус (69-70 миллионов лет назад), отмечает агентство. Карликовый крокодил, предположительно, питался членистоногими и мелкими позвоночными.

"Это открытие дополняет классификацию мелких позвоночных, обитавших в нынешнем крае Хацега, и иллюстрирует замечательное биоразнообразие, существовавшее на континенте в конце мелового периода", - говорится в пресс-релизе клужского университета.

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