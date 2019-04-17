Спикер парламента Судана арестован в аэропорту Хартума

Спикер парламента Судана Ибрагим Омар арестован в международном аэропорту Хартума, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет.

За это время были арестованы около 200 представителей бывших властей республики.

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