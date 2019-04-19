Японцы рассказали об отношении к первым в истории десятидневным каникулам

В конце апреля – начале мая японцы впервые в жизни смогут отдыхать десять дней подряд – нонсенс для фактически живущих на работе граждан страны. Казалось бы, неожиданные выходные, которые к тому же больше не повторятся, должны были найти горячий отклик у населения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Однако десятидневное ничегонеделанье одобряет менее половины японцев. Корреспондент РИА Новости выяснила, означает ли это, что японцы и правда не любят отдыхать.

В этом году Япония по решению правительства отдыхает с 27 апреля по 6 мая. Выходных стало больше в связи с намеченными на эти дни церемониями отречения императора Японии Акихито и восшествия на престол наследного принца Нарухито.

"Не умеем отдыхать"

По статистике, приведенной компанией Cross Marketing Group Inc., только 40% опрошенных с нетерпением ждут предстоящих праздников. Респонденты объясняют свое отношение пробками на дорогах, которые неизбежно возникнут, когда 127 миллионов японцев в один и тот же отрезок времени соберутся путешествовать по стране, отсутствием денег, так как в выходные расходы возрастают, а также… усталостью.

"Мы же не умеем отдыхать. Весь мир знает, что мы, японцы, не умеем отдыхать. Но я лично буду отдыхать от и до в эти праздники, все десять дней - на Новый год я работал без выходных. Хотя да, в моей компании отдыхать будут не все: работа есть работа", – рассказал РИА Новости президент дочерней компании одного из японских телеканалов.

Согласно данным исследования компании Expedia Japan, оплачиваемый отпуск осмеливается взять лишь половина японцев. Основная причина – неловко брать отпуск и перекладывать свою работу на остальных.

Не рады те, у кого отдохнуть не получится

Однако при более углубленном изучении темы становится ясно: статистику опросов "портят" как раз те, кто не сможет отдохнуть в эти десять дней. Иными словами, опросы показывают не отношение японцев к выходным, а соотношение работающих в праздничные дни и тех, кто сможет полноценно отдохнуть.

Согласно недавнему опросу агентства Jiji, только 36,5% респондентов с нетерпением ждут праздников. Не рады 41%. Но выясняется, что большинство из тех, кто не рад праздникам (28%), не работают, в основном это пенсионеры, и к ним выходные уже отношения не имеют. Еще 19,3% не оценивших по достоинству инициативу правительства ответили, что они будут работать в эти выходные, 9,6% опасаются, что длинные выходные скажутся на работе.

Такие же результаты показал и блиц-опрос корреспондента РИА Новости.

"У меня работа не зависит от официальных праздников, поэтому мне все равно. Меня эти выходные никак не касаются", - говорит Наоми, работающая в шоу-бизнесе.

"Для моей компании эти выходные очень некстати. Просто совсем никак. У нас намечено большое музыкальное мероприятие на начало мая, поэтому мы все равно работаем, а вот с партнерами, возможно, будет сложно связаться и оперативно решить возникающие проблемы", - обеспокоен глава компании-организатора самого масштабного рок-фестиваля в Японии.

"Наша больница работает по графику обычного года. Как в календаре, то есть по старой "золотой неделе" (выходные приходятся на 27-29 апреля и на 3-6 мая – ред.). Жена у меня тоже врач и тоже работает, надо будет как-то пристраивать дочку на эти дни. Проблема, одним словом", - говорит главный врач и владелец частной клиники.

Зато те счастливые 32%, которые смогут впервые в жизни десять дней подряд не просыпаться под звон будильника, не скрывают своей радости.

"Я рад этим праздникам. Мы всей семьей едем в префектуру Эхимэ, к друзьям. Дети ждут встречи со сверстниками, а мы с женой пойдем на горячие источники и на экскурсии в замок Мацуяма. Так что у меня никаких отрицательных эмоций они не вызывают. Мы очень ждем этих праздников", - признается сотрудник ИТ-компании из города Осака.

"Мы очень рады этим праздникам, хоть и не собираемся никуда уезжать – везде будут пробки, цены подскочат. Проведем эти дни дома с детьми, займемся тем, на что обычно не хватает времени. Плохо тем, кто работает в больницах, домах престарелых, ресторанах – им некуда девать детей на это время. С другой стороны, "золотая неделя" в мае бывает каждый год, так что ничего такого необычного тут тоже нет", - поделился своими мыслями глава софтверной компании.

Положительный эффект от десяти дней выходных ожидают и экономисты. Ведущий экономист Хидэо Кумано из НИИ экономики компании Dai-ichi подсчитал, что внутреннее потребление за эти десять дней по сравнению с тем же периодом других лет принесет в национальную экономику дополнительно 332,3 миллиарда иен (2,99 миллиарда долларов).

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