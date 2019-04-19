Британские ученые установили несколько комбинаций генов, снижающих аппетит

Группа ученых из Кембриджского университета выявила ген и различные его комбинации, наличие которых фактически гарантирует человека от переедания, а следовательно, и минимизирует угрозу ожирения. Это открытие может в перспективе помочь людям в поддержании нормального веса, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Исследователи проанализировали биоданные более полумиллиона добровольцев, содержащиеся в британском Биобанке (UK Biobank). Основное внимание было уделено гену MC4R, выполняющему важную роль в регуляции пищевого поведения человека и в обеспечении энергетического баланса в его организме. Было установлено, что люди, имеющие определенное сочетание генов с участием MC4R, намного быстрее набирают вес, чем те, у кого выявлены иные генные комбинации с MC4R. Последние не испытывают постоянного желания "подкрепиться", а потому и менее склонны к набору лишних килограммов.

"Это исследование подтверждает тот факт, что генетика играет важную роль в поисках ответа на вопрос, почему некоторые люди страдают ожирением", - заявил газете руководитель исследовательской группы профессор Садаф Фаруки. По его словам, люди с такой "благоприятной комбинацией генов" фактически "гарантированы от ожирения".

Данное исследование, как полагает еще один его участник, профессор Ник Уэрхэм, позволит создать препараты, снижающие "нездоровую тягу к еде" и противодействующие ожирению, вызываемому перееданием. "Понимание механизмов, лежащих в основе различных генетических комбинаций, помогут нам создать новый класс препаратов от таких распространенных заболеваний, как ожирение и диабет, которые затрагивают миллионы людей во всем мире", - сказал профессор в интервью изданию.

Ожирение давно стало одной из серьезных проблем жителей Соединенного Королевства. Согласно последнему ежегодному отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Великобритания лидирует среди стран Западной Европы по процентному соотношению жителей, страдающих избыточным весом. В этом отчете отмечается, что с 90-х годов прошлого века число людей, имеющих лишний вес, практически удвоилось.

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