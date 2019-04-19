В США приступают к производству новейшего военного беспилотника Kratos XQ-58A Valkyrie

19 апреля 2019 16:41 (UTC+04:00)

В США приступают к производству новейшего военного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Kratos XQ-58A Valkyrie, сборка которого будет производиться на заводе в Оклахома-Сити (штат Оклахома). Об этом сообщает Trend cо ссылкой на Агентство ТАСС

"Оклахома станет домом для XQ-58A Valkyrie, - привел портал слова руководителя Kratos Defense & Security Solutions Эрика Демарко. - Наша компания продолжает разрабатывать высокоэффективные технологические продукты, такие как [ракета-мишень] Firejet и [БПЛА] Valkyrie".

Как подчеркнул Enidnews.com, для производства XQ-58A компания Kratos планирует нанять более 350 человек. При этом на предприятии, открытом осенью прошлого года, уже выпускается ракета-мишень MQM-178 Firejet, с помощью которой американские военные проводят испытания систем ПВО и различных видов вооружений ВВС.

Опытный образец XQ-58A, разработанный в Научно-исследовательской лаборатории ВВС США (Air Force Research Laboratory, AFRL) в партнерстве с компанией Kratos Defense & Security Solutions, впервые поднялся в небо в начале марта этого года. Первый полет прошел на полигоне в штате Аризона. БПЛА провел в воздухе в общей сложности 76 минут, никаких технических проблем при этом зафиксировано не было.

По информации агентства Jane's, данный тип летательного аппарата позиционируется как достаточно дешевый для того, чтобы ВВС могли позволить себе потерять его в ходе военной операции, но в то же время он не является одноразовым и может применяться многократно.

Как заявил тогда руководитель AFRL генерал-майор Уильям Кули, цель этого проекта состоит в том, чтобы поставить на вооружение недорогой эффективный боевой БПЛА. "Если мы потеряем XQ-58A, его замена не будет стоить нам десятки миллионов долларов", - подчеркнул Кули. Для этой концепции американские военные придумали название attritable, производное от двух слов: attrition (потеря) и able (возможность).

XQ-58A отличается большим радиусом действия (до 4000 км), обладает высокой скоростью (около 1000 км/ч) и маневренностью. БПЛА длиной 9 м может нести полезную нагрузку общей массой порядка 500 кг.

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