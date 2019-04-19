Шесть членов партии экс-главы Перу погибли в ДТП по пути на его похороны

По меньшей мере шесть человек погибли и более 20 пострадали в результате аварии в Перу, все они были членами партии скончавшегося экс-президента Перу Алана Гарсии и ехали на его похороны, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Трагедия произошла в 4.00 утра в пятницу в районе Лимы. Автобус, который перевозил делегацию Американского народно-революционного альянса (APRA), на мосту столкнулся с ограждением, в результате чего пять человек вылетели из салона и упали с моста.

"Один человек скончался в больнице Уачо. Шесть погибших, две женщины и четверо мужчин. В больнице находятся 23 пострадавших, среди них человек, умерший в больнице", - приводит издание слова полковника.Всего автобус перевозил 54 пассажира.

Гарсия (президент в 1985-1990 и в 2006-2011 годах) скончался 17 апреля, покончив с собой. Экс-президента пытались задержать в его доме в престижном районе Лимы Мирафлорес по делу о коррупции. Министр внутренних дел Перу Карлос Моран сообщил журналистам, что утром в среду полиция пришла в дом к экс-президенту, он попросил дать ему время на звонок адвокату и ушел в комнату. Полиция вошла за ним и обнаружила Гарсию с ранением головы, после чего он был доставлен в больницу.

Медики сообщили, что он получил сквозное ранение головы. Гарсия перенес три остановки сердца. Как сообщает портал Utero, по решению его семьи почести погибшему как бывшему главе государства оказаны не будут.

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